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Газета.ру

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Глава Башкирии Хабиров поручил проверить торговые центры после ЧП в Стерлитамаке

Глава Башкирии Хабиров поручил проверить торговые центры после ЧП в Стерлитамаке

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил провести проверку всех торговых центров в республике в связи с пожаром в торгово-сервисном комплексе «Солнечный» в Стерлитамаке, где четыре человека не выжили, еще четверо пострадали.

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