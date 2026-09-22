Глава Башкирии Хабиров поручил проверить торговые центры после ЧП в Стерлитамаке

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил провести проверку всех торговых центров в республике в связи с пожаром в торгово-сервисном комплексе «Солнечный» в Стерлитамаке, где четыре человека не выжили, еще четверо пострадали.
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