Исследователи из США выяснили, людям с каким характером грозит деменция

Черты вашего характера не влияют на строение мозга — однако, как выяснили ученые из Калифорнийского университета в Дейвисе, они напрямую могут повысить или понизить ваш риск столкнуться со старческим слабоумием.
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