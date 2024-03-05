Кавалер Ордена мужества и участник СВО встретился с приморскими студентами и молодогвардейцами

4 марта в Штабе общественной поддержки Приморского края руководитель центрального штаба Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», участник СВО Александр Амелин встретился со студентами и приморскими молодогвардейцами, сообщает PRIMPRESS.
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