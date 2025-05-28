Американцы в панике: "Отменяйте рейсы в Одессу", СВОдки с фронта

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
беспощадно давить натовскую и бандеровскую сволочь😡🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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