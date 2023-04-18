По уехавшим: ГД рассмотрит меры против дискредитирующих РФ релокантов в мае

Около 30 законодательных наработок в отношении уехавших за границу россиян, дискредитирующих РФ, подготовили депутаты Госдумы: среди них не только лишение госнаград и званий, но и запрет на получение доходов с авторских прав и ведение бизнеса.
Около 30 законодательных наработок в отношении уехавших за границу россиян, дискредитирующих РФ, подготовили депутаты Госдумы: среди них не только лишение госнаград и званий, но и запрет на получение доходов с авторских прав и ведение бизнеса.
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