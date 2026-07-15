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Анна Седокова анонсировала камерный концерт 18+ на фоне судебных разбирательств с семьей бывшего мужа

Анна Седокова анонсировала камерный концерт 18+ на фоне судебных разбирательств с семьей бывшего мужа

Анна Седокова готовится дать сольный концерт в московском камерном пространстве. Мероприятие пройдёт в конце месяца в формате 18+, а зрители разместятся не на привычном танцполе, а за столиками.

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