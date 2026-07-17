О протестах в Укропии

Тут третьего дня Гнида отправил в отставку своего министра обороны Мыхайла Фёдорова (кстати, он вырусь Фёдоров или западенець Федорив? Ибо это, как говорится, две большие разницы), и в Укропии людишки занялись своим любимым делом- протестуцией (ну, то есть на протесты вышли).