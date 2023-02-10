За «серую» новинку просят 3 550 000 рублей

За время его отсутствия кроссовер Mokka сменил поколение. Но поскольку разработка нового поколения уже шла под чутким руководством группы PSA, куда Опель вошел в 2017 году, от предыдущей и всем известной модели не осталось ничего, кроме шильдика.
За время его отсутствия кроссовер Mokka сменил поколение. Но поскольку разработка нового поколения уже шла под чутким руководством группы PSA, куда Опель вошел в 2017 году, от предыдущей и всем известной модели не осталось ничего, кроме шильдика.
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