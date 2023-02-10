За «серую» новинку просят 3 550 000 рублей

﻿﻿За время его отсутствия кроссовер Mokka сменил поколение. Но поскольку разработка нового поколения уже шла под чутким руководством группы PSA, куда Опель вошел в 2017 году, от предыдущей и всем известной модели не осталось ничего, кроме шильдика.