Білл Браудер Білл Браудер: «Не знаю, чи доживе Путін до суду». Голова Hermitage Capital – про Володимира Путіна, військові злочини, санкції та економічну катастрофу Ініціатор кампанії з прийняття в США та інших країнах «Закону Магнітського», давній критик Кремля Білл Браудер представив цього тижня у Вашингтоні та Нью-Йорку свою нову книгу під назвою «Заморозка активів: […] Сообщение Білл Браудер: «Не знаю, чи доживе Путін до суду» появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.