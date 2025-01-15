МИД Бразилии: БРИКС не планирует отказываться от доллара

Большая часть финансовых резервов объединения стран БРИКС (входят Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Эфиопия, Южно-Африканская Республика) хранится в американских долларах, в связи с чем отказ от этой валюты не несет никакого смысла, заявил секретарь министерства иностранных дел Бразилии по Азиатско-Тихоокеанскому региону Эдуарду Сабойя, передает агентство ТАСС.