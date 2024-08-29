Данные ЦРУ сорвали планы террористов убить десятки тысяч людей в Вене

ЦРУ предоставило австрийским властям информацию, которая позволила сорвать заговор, который мог бы унести тысячи жизней на концерте Тейлор Свифт в Вене в этом месяце, заявил заместитель директора агентства Дэвид С.
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