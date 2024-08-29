Уберите все догадки из своего времени и быстро и легко создавайте индикаторы, тестируйте стратегии и запускайте изощренные торговые боты, не написав ни одной строки кода.
Chaplin
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Уберите все догадки из своего времени и быстро и легко создавайте индикаторы, тестируйте стратегии и запускайте изощренные торговые боты, не написав ни одной строки кода.