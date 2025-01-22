В Екатеринбурге на пешеходном переходе девушка попала под колеса двух автомашин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 января, ФедералПресс. ДТП произошло на перекрестке Мира – Блюхера. 17-летнюю девушку сбил грузовик «Вольво», после чего она попала под колеса «Лады Гранта», двигающейся во встречном направлении.
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