Славянская докт...
БлогПравилаНовичкамВАДИМВладимирНеллиН-книгиПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Славянская доктрина

6 496 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Холодок
    Конечно, я ведь про пособия ничего не говорил. Я говорил о том, что руководители всех министерств и ведомств должны р...Перпендикулярные ...
  • валерий двойнишников
    Тезка, приветствую....и еще, от пособий дети не рождаются, они рождаются от уверенности в завтешнем дне...Перпендикулярные ...
  • Юрий Ильинов
    Не первый раз спорим. Глупость т.н. реальной истории возвеличивает евреев. Стыдно!Как Нетаньяху ант...

Украинские военные сообщают о продвижении ВС России в направлении Гуляйполя на Запорожском направлении

Украинские военные сообщают о продвижении ВС России в направлении Гуляйполя на Запорожском направлении

Украинские военные сообщают о продвижении ВС России в направлении Гуляйполя на Запорожском направлении Российские войска не только активизировались на Запорожском направлении, но уже перешли в наступление и сумели потеснить противника в направлении города Гуляйполе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Ильинов
Американские медиа: Трамп собирается предложить пост госсекретаря Марко Рубио, высказавшемуся против дальнейшей военной помощи Украине Пресса США со ссылкой на представителей Республиканской партии пишет о том, что Дональд Трамп собирается предложить сенатору Марко Рубио стать будущим госсекретарём. Материал об этом публикует, в частности, NBC. Авторы Мэтт Диксон, Даша Бернс и Зое Ричардс, которые утверждают, что ознакомились с заявлениями трёх независимых источников, в материале пишут, что именно Рубио становится наиболее вероятной кандидатурой на пост главы Госдепартамента. Аналогичные заявления сделали неназванные источники издания The New York Times. Возможно, те же... При этом в NBC пишут, что «Трамп может и передумать, так как внешнеполитическое направление остаётся единственным, по которому в Республиканской партии, да и в самой команде Трампа, царят разногласия». Напомним, что несколько дней назад 53-летний сенатор от штата Флорида Марко Рубио сделал заявление о том, что украинский конфликт отнимает у США слишком много ресурсов и при этом не ведёт к какому-либо позитивному для них исходу. Поэтому, по мнению Рубио, финансирование этого конфликта Соединёнными Штатами должно быть прекращено. Интересно то, что ещё относительно недавно тот же Рубио активно выступал за поддержку киевского режима и за отправку ему военной и финансовой помощи. Поэтому новые заявления сенатора вполне можно интерпретировать как попытку получить лояльность Дональда Трампа, который неоднократно заявлял о намерении переложить украинский груз на европейские плечи. Какую риторику услышим в случае получения Рубио должности госсекретаря - вопрос открытый.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх