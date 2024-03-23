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Закон, порядок, государство

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Подразделения ПВО российских десантников группировки войск «Днепр» уничтожили три украинских разведывательных беспилотника в Херсонской области

Подразделения ПВО российских десантников группировки войск «Днепр» уничтожили три украинских разведывательных беспилотника в Херсонской области

За все время проведения специальной военной операции на счету расчетов ПВО ВДВ сотни сбитых различных БпЛА украинских войск.

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