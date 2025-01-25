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Царьград

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Ильгар Мамедов: двукратный олимпиец снова возглавляет фехтование России

Ильгар Мамедов: двукратный олимпиец снова возглавляет фехтование России

Ильгар Мамедов вновь избран президентом Федерации фехтования России. Двукратный олимпийский чемпион был единственным кандидатом и получил поддержку всех 58 делегатов на конференции в Москве.

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