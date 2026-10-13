В подмосковном Волоколамске полицейские ликвидировали подпольную лабораторию по производству наркотиков

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ГНК ОМВД России «Волоколамский» в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали 31-летнего жителя Кемеровской области и 37-летнего жителя Красноярска.