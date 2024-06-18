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Британский актер Иэн Маккеллен госпитализирован после падения со сцены

Британский актер Иэн Маккеллен госпитализирован после падения со сцены

18 июня, знаменитый британский актёр Иэн Маккеллен был госпитализирован после того, как он упал со сцены во время выступления в лондонском театре Ноэля Кауарда.

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