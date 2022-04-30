Для образования нового земельного участка можно не межевать исходный

Всем привет! Начало вопроса описано здесь (кликабельная ссылка). Сегодня мы разберем одно из упрощений, которое связано с тем, что обычных собственников избавили от необходимости проведения лишней работы при работе с межеванием нового участка.
Всем привет! Начало вопроса описано здесь (кликабельная ссылка). Сегодня мы разберем одно из упрощений, которое связано с тем, что обычных собственников избавили от необходимости проведения лишней работы при работе с межеванием нового участка.
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