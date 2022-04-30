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Для образования нового земельного участка можно не межевать исходный

Для образования нового земельного участка можно не межевать исходный

Всем привет! Начало вопроса описано здесь (кликабельная ссылка). Сегодня мы разберем одно из упрощений, которое связано с тем, что обычных собственников избавили от необходимости проведения лишней работы при работе с межеванием нового участка.

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