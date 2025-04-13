🇷🇺🛩🇺🇦Поврежденный русским FPV-дроном очередной бандеромобиль боевиков ВСУ на Северском направлении💥 ‼️🎥Кадры со стороны противника🐷 #FPV #СВО #ВСУ #Прилет #Бандеромобиль.
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🇷🇺🛩🇺🇦Поврежденный русским FPV-дроном очередной бандеромобиль боевиков ВСУ на Северском направлении💥 ‼️🎥Кадры со стороны противника🐷 #FPV #СВО #ВСУ #Прилет #Бандеромобиль.
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