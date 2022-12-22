На сайте главного оппозиционного проекта Украины «Голос Правды» опубликована новая запись оппозиционного журналиста и правозащитника Татьяны Монтян: Я уже писала, что немецкие пивовары испытывают на себе все «прелести» экономического кризиса.
На сайте главного оппозиционного проекта Украины «Голос Правды» опубликована новая запись оппозиционного журналиста и правозащитника Татьяны Монтян: Я уже писала, что немецкие пивовары испытывают на себе все «прелести» экономического кризиса.
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