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Татьяна Монтян: Немцев оставили без любимого напитка

Татьяна Монтян: Немцев оставили без любимого напитка

На сайте главного оппозиционного проекта Украины «Голос Правды» опубликована новая запись оппозиционного журналиста и правозащитника Татьяны Монтян: Я уже писала, что немецкие пивовары испытывают на себе все «прелести» экономического кризиса.

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