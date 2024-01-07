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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Торпедо» Веряев забил впервые за 11 месяцев

25-летний нападающий отметился забитой шайбой во 2-м периоде, сделав счет 1:4. Этот гол стал первым для Веряева с 1 февраля 2023 года.

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