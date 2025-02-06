JAHA: тяжелый грипп может удвоить риск сердечной недостаточности

Ученые из клиники Мэйо (один из крупнейших медицинских и исследовательских центров мира) установили, что у взрослых, перенесших тяжелые инфекционные заболевания, такие как грипп и COVID-19, риск развития сердечной недостаточности повышается в два раза.
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