В Рязани рецидивист уличен сотрудниками полиции в создании «резиновой» квартиры

Участковые уполномоченные полиции и сотрудники подразделений по вопросам миграции отделов МВД России по Железнодорожному и Московскому районам города Рязани получили информацию о том, что житель областного центра осуществил постановку на миграционный учёт группу приезжих из государства Средней Азии.