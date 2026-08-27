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Происшествия

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В Рязани рецидивист уличен сотрудниками полиции в создании «резиновой» квартиры

Участковые уполномоченные полиции и сотрудники подразделений по вопросам миграции отделов МВД России по Железнодорожному и Московскому районам города Рязани получили информацию о том, что житель областного центра осуществил постановку на миграционный учёт группу приезжих из государства Средней Азии.

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