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За неделю от атак ВСУ пострадали 45 мирных жителей и пять погибли

За неделю от атак ВСУ пострадали 45 мирных жителей и пять погибли

За неделю из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 45 мирных жителей и пять погибли. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

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