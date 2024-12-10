За неделю от атак ВСУ пострадали 45 мирных жителей и пять погибли

За неделю из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 45 мирных жителей и пять погибли. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.