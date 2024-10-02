Кандидат в вице-президенты США перепутал Иран с Израилем и встал враскоряку

В сложных политических условиях прошли дебаты кандидатов в вице-президенты США на площадке телеканала CBS в Нью-Йорке: за пару часов до этого произошла очередная эскалация на Ближнем Востоке с ракетным обстрелом Израиля.
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