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Кандидат в вице-президенты США перепутал Иран с Израилем и встал враскоряку

Кандидат в вице-президенты США перепутал Иран с Израилем и встал враскоряку

В сложных политических условиях прошли дебаты кандидатов в вице-президенты США на площадке телеканала CBS в Нью-Йорке: за пару часов до этого произошла очередная эскалация на Ближнем Востоке с ракетным обстрелом Израиля.

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