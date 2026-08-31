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Karina becomes major Cat. 3 hurricane in Pacific Ocean

Karina becomes major Cat. 3 hurricane in Pacific Ocean

Karina rapidly strengthened into a major Category 3 hurricane Sunday evening and was moving west over the Pacific Ocean, forecasters said.

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