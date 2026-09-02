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Газета.ру

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Трутнев доложил Путину, что за последние четыре года в ДФО построили 31 судно

Трутнев доложил Путину, что за последние четыре года в ДФО построили 31 судно

На Дальнем Востоке смогли возродить судостроение. Об этом вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев доложил главе государства Владимиру Путину на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает РИА Новости.

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