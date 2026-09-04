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ИА Регнум

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Молоко тараканов и правила сморкания отметили Шнобелевской премией

Молоко тараканов и правила сморкания отметили Шнобелевской премией

Церемония вручения 36-й Шнобелевской премии состоялась 3 сентября в Цюрихе. Об этом сообщили организаторы премии на официальном сайте.

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