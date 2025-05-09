В Самарской области полицейские и общественники принимают участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

Полицейские и общественники Самарской области продолжают принимать участие в ежегодной патриотической акции «Георгиевская ленточка», посвященной 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
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