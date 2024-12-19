Прошло исследование: учёные узнали какой опасностью грозит «хороший» холестерин

Высокий уровень ЛПВП в крови позволяет свободному холестерину накапливаться и вредить организму.Избыток липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), часто называемых «хорошим» холестерином, может быть связан с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний.
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