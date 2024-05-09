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Глава СК поручил проверить угрозы диаспоры инспектору, случайно застрелившему азербайджанца

Полицейский опасается за безопасность своей семьи – вмешался председатель СКР. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству новосибирского следственного управления доложить о мерах по обеспечению безопасности автоинспектора из Мошковского района Александра Гусева в связи с угрозами со стороны диаспоры.

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Может нам в России тоже  разрешить силовым структурам отстреливать бандитов эмигрантов, как это делается в самой демократической стране мира США 1000 человек не подчиняющимся законам отстреливается в год.  Если иностранцы не понимают нашу доброту... ... РВСН.
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