Глава СК поручил проверить угрозы диаспоры инспектору, случайно застрелившему азербайджанца

СХ

Сергей Храмов

Может нам в России тоже разрешить силовым структурам отстреливать бандитов эмигрантов, как это делается в самой демократической стране мира США 1000 человек не подчиняющимся законам отстреливается в год. Если иностранцы не понимают нашу доброту... ... РВСН.