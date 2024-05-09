Глава СК поручил проверить угрозы диаспоры инспектору, случайно застрелившему азербайджанца

Полицейский опасается за безопасность своей семьи – вмешался председатель СКР. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству новосибирского следственного управления доложить о мерах по обеспечению безопасности автоинспектора из Мошковского района Александра Гусева в связи с угрозами со стороны диаспоры.
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