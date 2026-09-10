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«Даже специалист из «Балтики» признал, что мастерства у Мостового оказалось больше. Все понимают, как играть против калининградцев». Радимов о победе «Локомотива»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал победу « Локомотива » над «Балтикой» (1:0) в матче Альфа-Банк РПЛ .

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