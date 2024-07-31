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Картина Маслова: «Спартак» начал в Кубке России с разгрома «Динамо»

Картина Маслова: «Спартак» начал в Кубке России с разгрома «Динамо»

Старт Кубка России по футболу ознаменовался разгромной победой «Спартака» в московском дерби над «Динамо» (3:0), минимальной победой столичного «Локомотива» над «Ростовом» (1:0), разгромом петербургским «Зенитом» воронежского «Факела» (3:0).

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