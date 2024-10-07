Адвокатам митрополита Арсения отказали в отводе судьи

4 октября в Славянском горрайонном суде Донецкой области должно было состояться подготовительное заседание по делу митрополита Арсения (Яковенко), где планировали рассмотреть ходатайство прокурора о продлении меры пресечения.
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