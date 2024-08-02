Смоленские следователи продолжают поиски пропавшего под Ярцевом два года назад мужчины

«Возбуждено уголовное дело по статье за убийство». Денис пропал во время отдыха на Днепре в смоленской деревне Региональные органы Следственного комитета России продолжают устанавливать обстоятельства исчезновения двухлетней давности 34-летнего Дениса Дмитриева в Смоленской области.
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