Смоленские следователи продолжают поиски пропавшего под Ярцевом два года назад мужчины

«Возбуждено уголовное дело по статье за убийство». Денис пропал во время отдыха на Днепре в смоленской деревне Региональные органы Следственного комитета России продолжают устанавливать обстоятельства исчезновения двухлетней давности 34-летнего Дениса Дмитриева в Смоленской области.