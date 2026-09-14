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Татар-информ

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Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан дал старт турниру лучников в Казани

Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан дал старт турниру лучников в Казани

Фото: Генпрокуратура РФ Сегодня на «Ак Барс» арене стартовал V Всероссийским соревнованиям по стрельбе из лука «Кубок Генерального прокурора Российской Федерации».

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