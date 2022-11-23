Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

88 подписчиков

Бельгия — Канада — 1:0, обзор матча Чемпионата мира по футболу 23.11.2022

На групповом этапе чемпионата мира сборная Бельгии обыграла сборную Канады (1:0). Игра проходила на стадионе «Ахмад Бин Али» в городе Аль-Райян.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх