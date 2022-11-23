Бельгия — Канада — 1:0, обзор матча Чемпионата мира по футболу 23.11.2022

На групповом этапе чемпионата мира сборная Бельгии обыграла сборную Канады (1:0). Игра проходила на стадионе «Ахмад Бин Али» в городе Аль-Райян.
Популярные статьи
- Министр внутренних дел Германии с повязкой One Love пришла на матч с Японией. Она сидит рядом с Инфантино
- «Навсегда в наших сердцах». Тутберидзе выразила соболезнования в связи со смертью Горшкова
- Кросби набрал 2+2 в матче с «Миннесотой» и вошел в топ-10 в истории НХЛ по числу игр с 3+ очками (163), опередив Хоу
Свежие комментарии