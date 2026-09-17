Post-FOMC Repricing Keeps MES in Tactical Risk-Off Micro E-mini S&P 500 Index Futures CME_MINI:MES1! SITCo_ Post-FOMC Repricing Keeps MES in Tactical Risk-Off — Repair Rally Reaches Its First Test Market Regime: Tactical Risk-Off / Hawkish Post-FOMC Price Discovery Systemic Stress: Not confirmed Confidence: High Wednesday’s FOMC meeting produced a unanimous 25-basis-point rate increase, lifting the target range to 3.
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