Ранним утром по дороге в Джанкой: Скончался раненый в Запорожской области военкор ВГТРК

Раненный в Запорожской области военный корреспондент ВГТРК Борис Максудов скончался сегодня утром.Накануне украинские террористы нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотника по группе русских журналистов, готовивших материал об обстрелах ВСУ населённых пунктов Запорожской области.
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