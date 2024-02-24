Эксперт Зубец объяснил, чем 13‑й пакет санкций может быть чувствительным для РФ

РИАМО - 24 фев. Новые принятые антироссийские санкции могут быть чувствительными для страны, так как там есть вторичные рестрикции против компаний, помогающих РФ обходить ранее введенные ограничения, сообщает директор центра социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец.