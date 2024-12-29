НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Изначально Хидео Кодзима не хотел делать кат-сцены в Metal Gear Solid более 4-5 минут ...

Изначально Хидео Кодзима не хотел делать кат-сцены в Metal Gear Solid более 4-5 минут ...

Изначально Хидео Кодзима не хотел делать кат-сцены в Metal Gear Solid более 4-5 минутХидео Кодзима прославился не только игровым дизайном своих игр, но и своими длинными кат-сценнами, причем настолько, что одна из его игр, Metal Gear Solid 4, может похвастаться мировым рекордом по самой длинной непрерывной кинематографической сцене… источник.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх