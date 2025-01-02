Маск назвал госизменой политику Байдена в миграционной сфере

Global Look Press/David Peinado/ZUMAPRESS.com Американский бизнесмен Илон Маск обвинил администрацию президента США Джо Байдена в государственной измене из-за продажи материалов для стены на границе с Мексикой.
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