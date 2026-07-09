Роботы напечатали 100 домов: в США завершили самый масштабный проект 3D-строительства жилья в мире

Робот Vulcan — промышленная установка для 3D-печати — возводит стены дома / © ICON Строительство целого жилого района из домов, напечатанных на 3D-принтере, в Техасе перестало быть лишь демонстрацией перспективной технологии.
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