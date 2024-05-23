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84-летняя пенсионерка потерялась в Калужской области

84-летняя пенсионерка потерялась в Калужской области

В Калужской области разыскивают без вести пропавшую пенсионерку, нуждающуюся в медицинской помощи. Как сообщили в отряде "ЛизаАлерт", 84-летняя Роза Абдулловна #Тутаева пропала 20 мая, с тех пор её судьба неизвестна.

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