84-летняя пенсионерка потерялась в Калужской области

В Калужской области разыскивают без вести пропавшую пенсионерку, нуждающуюся в медицинской помощи. Как сообщили в отряде "ЛизаАлерт", 84-летняя Роза Абдулловна #Тутаева пропала 20 мая, с тех пор её судьба неизвестна.
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