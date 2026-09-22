НЕГ: 71% людей с узловыми образованиями в легких не курят

71,34% людей с узловыми образованиями в легких никогда не курили. К такому выводу пришли ученые из Китая в результате анализа данных более 10 тысяч пациентов из 23 больниц в 16 провинциях.
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