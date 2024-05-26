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Более шестисот домов остаются подтопленными в Омской области

В пострадавшем от паводка Усть-Ишимском районе Омской области подтоплены, по последним данным, 612 жилых домов и более тысячи приусадебных участков, сообщили в МЧС При этом уровень воды в реках Иртыш и Ишим снижается.

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