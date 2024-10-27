Пенсионерам вернут все пропущенные индексации: названы сроки выплат Юлия ЧелкановаНедавно стало известно, что пенсионерам были одобрены выплаты всех индексаций пенсии, которые не были учтены в течение долгого времени.
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