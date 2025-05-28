Российский дрон попал в гараж, где находился склад боеприпасов ВСУ

В Алексеевке в ДНР российский дрона на фоне работы украинской системы РЭБ попал не по вражескому пикапу, как задумывалось, а угодил в гараж, где был склад боеприпасов ВСУ, рассказал командир ударно-тактического отделения группы «Дальневосточные ветра» 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» с позывным «Фил».