ЭНЕРГИЯ ДНЯ 16 августа 2022 года

Энергетический прогноз на шестнадцатое число восьмого месяца две тысячи двадцать второго года. Числовой код 1261 =Виды вибраций: знания, эмоции, звук, свет (и многие другие частоты, недоступные для нашего прямого восприятия) =В присутствии позитивно заряженных людей растения оживают, животные - выздоравливают, люди - исцеляются =Всё, что призвано развиваться - проходит постепенную, вертикальную, спиралевидную эволюцию Сознания ="Вы будете продолжать оставаться несчастными до тех пор, пока вы считаете, что счастливыми вас делают другие" =Главное, как бы мы ни пытались оградить своих детей от боли, они всё равно с ней столкнутся.